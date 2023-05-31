Росія вбила щонайменше 483 дитини в Україні, - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила щонайменше 483 дитини, ще майже тисячу - скалічила.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, про це глава держави заявив на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова" з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Зеленський процитував щоденник 8-річного хлопчика Єгора з Маріуполя, який починається так: "ВІЙНА. Я добре поспав, прокинувся і усміхнувся".

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"Ми живемо в часи, коли для дітей це щастя. Коли щоночі – сирени повітряної тривоги, і просто поспати – це щастя, це цінно. Коли щоночі – ракетні атаки, і прокинутися зранку – це справді безцінно", - зазначив президент.

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 483 дитини.

"Росія вбила – і саме тому такі формулювання будуть у мене – Росія вбила 483 дитини щонайменше. Вбила. Це не те, що можна назвати словами "вони стали жертвами російської агресії" чи "вони загинули внаслідок збройного конфлікту". Ні! Росія вбила цих дітей. Ще майже тисячу дітей Росія скалічила. І про це не можна сказати "вони зазнали ушкоджень унаслідок бойових дій", - наголосив глава держави.

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Також він процитував й інші спогади маленького Єгора: "У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте м'ясо на руці та рана на нозі. ... У мене померла бабуся Галя, дві собаки й улюблене місто Маріуполь…".

"Продовжуючи називати речі своїми іменами, слід сказати про ще один наслідок агресії Російської Федерації. Це мільйони родин і дітей, чий дім знищила Росія абсолютно свідомо. І про це не можна сказати, що "вони втратили житло через відповідні бойові дії". Важливо говорити те, що насправді сталося. Росія знищила дім мільйонів людей. Мільйони скалічених доль, мільйони зламаних мрій", - додав Зеленський.

"З 24 лютого для нас День захисту дітей – це кожен день. Усі 462 доби повномасштабної війни. 462 дні нашої битви – передусім за наше майбутнє, значить за дітей. За їхню волю та їхню долю. За Україну, яку ми залишимо їм. Європу, яку ми побудуємо разом. Світ, у якому вони будуть жити вільно. Сьогодні ми б’ємося саме за те, яким цей світ буде", - підсумував він.

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