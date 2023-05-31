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Зеленський призначив Кіпера главою Одеської ОДА

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Президент Володимир Зеленський призначив Олега Кіпера главою Одеської обласної державної адміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №312/2023 опубліковано на сайті Офісу Президента.

За інформацією одеських ЗМІ, нинішнього прокурора Києва Олега Кіпера розглядали як найімовірнішу кандидатуру на посаду голови Одеської ОДА - начальника Одеської обласної військової адміністрації. Кіпер (1980 р. н.) - уродженець Одеської області, з липня 2020 року очолював столичну прокуратуру. У 2015 році балотувався в мери Одеси як самовисуванець.

Нагадаємо, начальника Одеської ОВА Максима Марченка було звільнено в березні поточного року.

Також читайте: Кабмін погодив призначення прокурора Києва Кіпера головою Одеської ОДА

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Виктор Ле 97720435
    Призначив Єрмак свого кореша. Зелений підписав.
  • Прощай немытая раССея
  • MausMike
    Новиє ліца.
    "За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пшонка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 "
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