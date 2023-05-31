Зеленський призначив Кіпера главою Одеської ОДА
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Президент Володимир Зеленський призначив Олега Кіпера главою Одеської обласної державної адміністрації.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №312/2023 опубліковано на сайті Офісу Президента.
За інформацією одеських ЗМІ, нинішнього прокурора Києва Олега Кіпера розглядали як найімовірнішу кандидатуру на посаду голови Одеської ОДА - начальника Одеської обласної військової адміністрації. Кіпер (1980 р. н.) - уродженець Одеської області, з липня 2020 року очолював столичну прокуратуру. У 2015 році балотувався в мери Одеси як самовисуванець.
Нагадаємо, начальника Одеської ОВА Максима Марченка було звільнено в березні поточного року.