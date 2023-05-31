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Є підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених, - Лубінець

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лукашенко,путін
Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    на наступному Нюрберзі:
    - ********** - ти звинувачуєшься в таких військових злочинах... (іде перлік)! у тебе є що сказати на своє виправдання?
    -.... мммм... борщ?!
  • Игорь Швец 7e97a605
    А як інакше, як не через Білорусь повиводили в полон нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС та летовище Антонова.
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