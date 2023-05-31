Є підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених, - Лубінець

Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.

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