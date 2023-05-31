Після розслідування ЗМІ "Укроборонпром" перевірить на відповідність посаді дружину "слуги народу" Торохтія Левченко, яка стала радницею голови ДП "Антонов"
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"Укроборонпром" ініціює службову перевірку щодо журналістського розслідування про "слугу народу" Богдана Торохтія та його дружину Аліну Левченко, яка є радницею в.о. гендиректора ДП "Антонов".
Про це пресслужба концерну повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема перевірка стосується відповідності досвіду та компетенцій Аліни Левченко посаді, яку вона обіймає з лютого 2023 року на Державному підприємстві "Антонов". Тому Концерн ініціював відповідну перевірку, яку має провести ДП "Антонов" за участі представників служби безпеки Укроборонпрому та проінформувати про її підсумки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що подружжя Торохтія та Левченко за час повномасштабного вторгнення РФ змінили три елітні авто, а в серпні 2022, ймовірно, відпочивали у Болгарії.