Новини

Після розслідування ЗМІ "Укроборонпром" перевірить на відповідність посаді дружину "слуги народу" Торохтія Левченко, яка стала радницею голови ДП "Антонов"

11 52591
левченко,торохтій
"Укроборонпром" ініціює службову перевірку щодо журналістського розслідування про "слугу народу" Богдана Торохтія та його дружину Аліну Левченко, яка є радницею в.о. гендиректора ДП "Антонов".

Про це пресслужба концерну повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема перевірка стосується відповідності досвіду та компетенцій Аліни Левченко посаді, яку вона обіймає з лютого 2023 року на Державному підприємстві "Антонов". Тому Концерн ініціював відповідну перевірку, яку має провести ДП "Антонов" за участі представників служби безпеки Укроборонпрому та проінформувати про її підсумки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що подружжя Торохтія та Левченко за час повномасштабного вторгнення РФ змінили три елітні авто, а в серпні 2022, ймовірно, відпочивали у Болгарії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбат 3-ї ОШБр Кухарчук про відпочинок та елітне авто "слуги народу" Торохтія: Кончені ви істоти, ми стоїмо тут не для того, щоб ви жирували

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Urs
    Зачем такие сложности? набирали бы с Окружной, от "Антонова" всего несколько остановок ехать.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    А яким боком вона до "Антонова" -- дивлячись на Феис - як морська свинка до моря .
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини