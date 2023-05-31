Після розслідування ЗМІ "Укроборонпром" перевірить на відповідність посаді дружину "слуги народу" Торохтія Левченко, яка стала радницею голови ДП "Антонов"

"Укроборонпром" ініціює службову перевірку щодо журналістського розслідування про "слугу народу" Богдана Торохтія та його дружину Аліну Левченко, яка є радницею в.о. гендиректора ДП "Антонов".

Про це пресслужба концерну повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема перевірка стосується відповідності досвіду та компетенцій Аліни Левченко посаді, яку вона обіймає з лютого 2023 року на Державному підприємстві "Антонов". Тому Концерн ініціював відповідну перевірку, яку має провести ДП "Антонов" за участі представників служби безпеки Укроборонпрому та проінформувати про її підсумки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що подружжя Торохтія та Левченко за час повномасштабного вторгнення РФ змінили три елітні авто, а в серпні 2022, ймовірно, відпочивали у Болгарії.

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