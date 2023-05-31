Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Загинув чоловік, ще 1 особу поранено, - ОВА

Російські загарбники обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого загинув чоловік. Ще 1 особа дістала поранення.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем м. Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється", - зазначив він.

Також, додав Синєгубов, минулої доби рашисти на території Харківщини здійснили невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через кордон в районі с. Зелене.

"У такій спосіб росіяни намагаються перевірити нашу оборону, але кордон під надійним захистом. Тож шансів на успіх у ворога немає.

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