Кабмін вніс зміни щодо надання відстрочки чи звільнення від призову на строкову службу

Кабінет Міністрів вніс зміни в положення про призов громадян на строкову службу та прийняття призовників на контрактну службу. Кабмін підтримав відповідну постанову Міністерства оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Постанова дозволить привести Положення про підготовку і проведення призову на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом у відповідність до законодавства.

Зміни передбачають:

визначити підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дітей до 18 років і виховує їх самостійно

вилучити підстави для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю

звільняти від призову на строкову військову службу призовників, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, мають дружину з числа людей з інвалідністю або доглядають за людьми з інвалідністю чи потребою в догляді

Постанову ухвалили на виконання вимог законодавства, зокрема, про звільнення від військової служби людей, які доглядають за особами з інвалідністю.

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