Міжнародне право дозволяє Україні бити по території РФ з метою самооборони, - уряд ФРН

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

Проте офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовувалася німецька зброя, додав він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і "використовувати силу за межами своїх кордонів".

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