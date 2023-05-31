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Міжнародне право дозволяє Україні бити по території РФ з метою самооборони, - уряд ФРН

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кремль,рф,росія
Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

Проте офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовувалася німецька зброя, додав він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і "використовувати силу за межами своїх кордонів".

Читайте: Поки рано говорити про гарантії безпеки для України, - уряд ФРН

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Марта Шепель fda0629b
    Боже, дякую тобі, що Меркель на пенсії!!!
  • Зэлэный_Змий
    Міжнародне право закінчилося. Причому давно. Залишилось право сильного.
  • Елена Мазуренко 922015eb
    Своєю українською зброєю можна було б і в Кремль бахнути....якби вона у нас була
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