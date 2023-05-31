Депортованим українським дітям в РФ змінюють імена та дати народження, - Верещук

В Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Росії, де в усіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", - сказала віцепрем'єр.

Верещук наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення українських дітей, зокрема статусних.

"Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, - це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності", - зазначила чиновниця.

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