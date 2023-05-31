Фон дер Ляєн пропонує надати Україні гарантії безпеки ще до вступу в НАТО

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала членам НАТО надати Україні гарантії безпеки на шляху до членства в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Президентка ЄК зазначила, що для майбутнього статусу безпеки України можна використовувати приклади з історії. Як приклад вона згадала про позицію нейтралітету Фінляндії після Другої світової війни до вступу до Європейського Союзу.

За словами фон дер Ляєн, члени НАТО можуть надати низку гарантій, які разом будуть стримуванням шляхом відмови "через військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх атак РФ". За її словами, важливо й те, що "друзі України будуть з нею у довгостроковій перспективі".

The Guardian пояснило, що у широкому сенсі, стримування шляхом відмови означає переконання противника в тому, що "напад не буде успішним, тому що оборона сильна", тоді як попередня концепція НАТО - стримування шляхом відплати - означає погрозу супротивнику "відплатою за напад, якщо його буде здійснено", щоб змусити супротивника утриматися від нього.

Видання зазначає, що стратегія відмови була прийнята НАТО на Мадридському саміті, але наслідки для оборони України з точки зору розміщення військ не були повністю викладені.

Крім того, президентка ЄК вкотре заперечила мирний план на основі замороженого конфлікту і заявила, що загроза повторного вторгнення РФ зникне лише тоді, коли усі російські війська та техніка покинуть українську землю.

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