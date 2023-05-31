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Арештовано активи на 500 млн грн депутата-зрадника з Херсонщини, - СБУ

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репілєвський
За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово захопленій частині регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України. Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках. Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн.

За даними слідства, колишній депутат входив до складу партії ОПЗЖ і після окупації Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників.

"За таку "лояльність" гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Також він призначив зрадника керівником створеної агресором "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції". На цій "посаді" він організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії", - йдеться у повідомленні.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Арештовано активи на 500 млн грн депутата-зрадника з Херсонщини, - СБУ 01 ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

Арештовано активи на 500 млн грн депутата-зрадника з Херсонщини, - СБУ 01 ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Зазначається, що корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки зрадника вже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

СБУ не вказує особу депутата, за даними ЗМІ йдеться про Едуарда Репілєвського.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Василий Лещ 678565eb
    83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

    Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

    І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

    Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний,



  • Борис Дородный b39ee959
    Арестовать имущество--- не значит что деньги в бюджет пойдут.
  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Зелене гівно воно є гівно. У нас 73% дряні. Я бажаю їм, падлам, подохнути. Це смердючі скоти. Їм Україна не потрібна, їм лампочка, щоб горіла і асфальт для російських танків був.
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