Арештовано активи на 500 млн грн депутата-зрадника з Херсонщини, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово захопленій частині регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України. Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках. Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн.

За даними слідства, колишній депутат входив до складу партії ОПЗЖ і після окупації Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників.

"За таку "лояльність" гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Також він призначив зрадника керівником створеної агресором "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції". На цій "посаді" він організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії", - йдеться у повідомленні.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Зазначається, що корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки зрадника вже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

СБУ не вказує особу депутата, за даними ЗМІ йдеться про Едуарда Репілєвського.

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