81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів. ФОТО

Петро Порошенко привіз десантникам 81-ї ОАеМБр, яка тримає фронт на Донеччині, бригадний комплект техніки – 3 пересувні авторемонтні майстерні, 5 лазне-пральних комплексів та 2 тентовані вантажівки DAF.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми сьогодні на Сході, щоб встигнути посилити захисників до початку нашого наступу", – зазначив Порошенко.

Перше, що оглядають військові – це майстерні з новеньким інструментом і верстатами. Тепер можна буде швидко полагодити техніку просто на місці в польових умовах, кажуть бійці.







Читайте на "Цензор.НЕТ": 95-а та 25-я бригади ДШВ отримали партію вантажівок DAF та мобільні лазне-пральні комплекси. ФОТО

На лазне-пральні комплекси теж великий попит у військах, тим паче що попереду літо. Волонтери ГО "Справа Громад" з Фондом Порошенка поставили собі за мету до кінця року передати у війська 120 комплексів, а потреба вдесятеро більша.





Утім, 81-а бригада сьогодні отримала повний комплект – 5 побутових комплексів.