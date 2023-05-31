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81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів. ФОТО

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Петро Порошенко привіз десантникам 81-ї ОАеМБр, яка тримає фронт на Донеччині, бригадний комплект техніки – 3 пересувні авторемонтні майстерні, 5 лазне-пральних комплексів та 2 тентовані вантажівки DAF.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів 01

"Ми сьогодні на Сході, щоб встигнути посилити захисників до початку нашого наступу", – зазначив Порошенко.

Перше, що оглядають військові – це майстерні з новеньким інструментом і верстатами. Тепер можна буде швидко полагодити техніку просто на місці в польових умовах, кажуть бійці. 

81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів 02
81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів 03
81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів 04

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На лазне-пральні комплекси теж великий попит у військах, тим паче що попереду літо. Волонтери ГО "Справа Громад" з Фондом Порошенка поставили собі за мету до кінця року передати у війська 120 комплексів, а потреба вдесятеро більша.

81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів 05
81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів 06

 Утім, 81-а бригада сьогодні отримала повний комплект – 5 побутових комплексів.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    От ''Порох'' барижить що зеленим крадіям аж в носі від такого крутить-такі ласі шматки повз їхні липкі лапки пропливають.
  • Владимир Чапский 575c3179
    От бырыга, знову з гуманитаркой пиарится! Нет шоб видосик с рэктальным голосом в тик токе запилить, как нормальный пацан
  • Сергій Шешеня
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