81-ша ОАеМБр отримала 3 пересувні авторемонтні майстерні та 5 лазне-пральних комплексів. ФОТО
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Петро Порошенко привіз десантникам 81-ї ОАеМБр, яка тримає фронт на Донеччині, бригадний комплект техніки – 3 пересувні авторемонтні майстерні, 5 лазне-пральних комплексів та 2 тентовані вантажівки DAF.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми сьогодні на Сході, щоб встигнути посилити захисників до початку нашого наступу", – зазначив Порошенко.
Перше, що оглядають військові – це майстерні з новеньким інструментом і верстатами. Тепер можна буде швидко полагодити техніку просто на місці в польових умовах, кажуть бійці.
На лазне-пральні комплекси теж великий попит у військах, тим паче що попереду літо. Волонтери ГО "Справа Громад" з Фондом Порошенка поставили собі за мету до кінця року передати у війська 120 комплексів, а потреба вдесятеро більша.
Утім, 81-а бригада сьогодні отримала повний комплект – 5 побутових комплексів.