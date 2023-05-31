За практичним застосуванням систем ППО українські фахівці є одними з найефективніших у світі, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Якщо судити по кількості збитих ворожих цілей, українська ППО впевнено може вважатись кращою у світі. Як з точки зору засобів, так і фахівців.

Таку думку висловив народний депутат "Голосу", секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З практичного застосування наші сили ППО — найкращі у світі. Ми розуміємо, що зараз у нас "мікс" систем ППО з різних країн. Як правило, певна країна забезпечує певний радіус дії, а те, що маємо ми, дозволяє нам повністю закрити великі міста. Професіоналізм наших воїнів показує, що ми можемо працювати на різних системах. І коли буде вступ в НАТО ми не будемо казати: дайте нам таку чи таку систему, в нас є спеціалісти, які можуть працювати на всіх найкращих системах ППО у світі", — зауважив народний депутат.

За словами Костенка, попри чисельну перевагу, ворог досі за весь час повномасштабного вторгнення так і не зміг досягти панування у повітрі.

"В нас є радянське ППО, але є і краще світове. Зараз воно подекуди проходить випробування, але вже знижує російський потенціал, в тому числі із ракетами "кинджал". У противника тисячі літаків, а вони досі не мають панування у повітрі. Це — заслуга нашої ППО", — констатує представник "Голосу".

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