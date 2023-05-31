Шахрай в РФ добився сексу від дружини полоненого окупанта, обіцяючи його визволення. Обман було викрито після того, як його вкусила гадюка

У РФ дружина російського окупанта переспала з чоловіком, щоб звільнити свого чоловіка з полону. Обман розкрився, коли чоловіка вкусила гадюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали.

Ця історія почалася зі знайомства Марини (ім'я змінено) та Сергія. Марина — мати трьох дітей та дружина військовослужбовця, якого було взято у полон в Україні. Із Сергієм її познайомила подруга. Чоловік представився офіцером і, вислухавши історію про полоненого чоловіка, пообіцяв допомогти. Мовляв, має багато зв'язків і він може організувати звільнення. Для цього потрібно 50 тисяч рублів (як пояснив Сергій - на вертоліт) та один секс.

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Марина передала новому знайомому 40 тисяч (решту він обіцяв додати сам, бо називав себе багатою людиною), але від інтимної близькості довго відмовлялася. І тоді, за словами жінки, Сергій узяв її силою. Сподіваючись на визволення чоловіка, Марина вирішила не чинити опір, а потім якийсь час продовжувала спілкування з новим знайомим, але трапилося рідкісне нещастя — Сергія вкусила гадюка.

Чоловік потрапив у реанімацію, а Марина тим часом зв'язалася з його родичами. Тут усе і з'ясувалося — виявилося, що жодних зв'язків у нього немає і вплинути на визволення чоловіка він не може. Коли правда спливла назовні, жінка написала заяву до поліції. Вона звинувачує Сергія у зґвалтуванні, а він відповідає жінці повідомленнями із погрозами. Поліція розпочала перевірку.

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