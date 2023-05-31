Новини

Говорили про захист узбережної інфраструктури, - Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Одесі

2 81032
ставка,зеленський
Президент України Володимир Зеленський у Одесі провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Виїзна Ставка в Одесі. Заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

Окрема доповідь віце-адмірала Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання. Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів.

Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський. Важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції. Тут без подробиць".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський особисто представив нового керівника Одеської ОВА Кіпера. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    травневі шашлики на пляжі.. би ти ними нажерся до смерті
  • Лариса Немезида 84cd6552
    А про електрику говорили? мразь ЗЕлена!
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Когда этот поц напутешествуется? А помните вопли зрадофилов про двухнедельный отпуск Пороха на Мальдивах? Где эти справедливые критики украинских президентов? Из рабссеии бабло на карточки не капает?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини