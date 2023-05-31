Говорили про захист узбережної інфраструктури, - Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Одесі
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Президент України Володимир Зеленський у Одесі провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Виїзна Ставка в Одесі. Заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.
Окрема доповідь віце-адмірала Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання. Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів.
Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський. Важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції. Тут без подробиць".