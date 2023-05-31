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Норвегія надасть Україні допомогу на суму 6,8 млрд євро протягом п’яти років

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норвегія
Протягом п’яти років Україна отримає від Норвегії військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон (близько 6,8 млрд євро).

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Військова підтримка з боку Норвегії та інших західних країн необхідна для українських воєнних дій, і ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно. В рамках Нансенівської програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років", - заявив Стере.

Він також наголосив, що Норвегія та інші союзники від самого початку підтримували Україну в її законній боротьбі за незалежність і свободу.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Revo e3f329ae
    Вибачте, але нам як алкашу чи наркоману треба давати тільки цільову допомогу. Гроші на даному етапі Україні давати не можна тільки технікою зброєю тільки речі "гроші" і ті розкрадуть дЄрьмаки і їхнє шобло.
  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    Дякуємо за допомогу!
  • Alex Sav 8157c114
    розкрадуть все не давайте
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