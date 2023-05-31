Росіяни ввечері 31 травня обстріляли Херсонщину - загинула людина, - прокуратура
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У середу ввечері російські окупаційні війська здійснили обстріл селища у Білозерському районі Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
У повідомленні зазначається: "За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 31 травня 2023 року близько 18:00 військові рф обстріляли селище у Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок обстрілу, травми не сумісні з життям отримав місцевий житель.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими".