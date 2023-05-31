За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення, - Череватий

За добу на бахмутському напрямку відбулося два бойові зіткнення, окупанти тричі обстріляли українські позиції різними типами артилерійських снарядів, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог прикриває свої ротаційні заходи щільним вогнем артилерії. Тричі за цю добу він накрив наші позиції різними типами і калібрами артилерійських снарядів. Здійснив один авіаналіт", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" ввечері в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Унаслідок ударів українських військових було знищено 78 окупантів, 121 - поранено, також знищено самохідну артилерійську установку "Гіацинт", зенітну гармату С-60, протитанковий ракетний комплекс, два польові склади з боєприпасами, склад із паливно-мастильними матеріалами та три командні пункти.

Череватий зазначив, що окупанти "намагаються набрати одні з найкращих підрозділів із того, що в них залишилося", проте прибулі нові артилерійські або повітряно-десантні підрозділи перебувають "не в найкращому" моральному стані.

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