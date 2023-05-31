За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення, - Череватий
"Ворог прикриває свої ротаційні заходи щільним вогнем артилерії. Тричі за цю добу він накрив наші позиції різними типами і калібрами артилерійських снарядів. Здійснив один авіаналіт", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" ввечері в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Унаслідок ударів українських військових було знищено 78 окупантів, 121 - поранено, також знищено самохідну артилерійську установку "Гіацинт", зенітну гармату С-60, протитанковий ракетний комплекс, два польові склади з боєприпасами, склад із паливно-мастильними матеріалами та три командні пункти.
Череватий зазначив, що окупанти "намагаються набрати одні з найкращих підрозділів із того, що в них залишилося", проте прибулі нові артилерійські або повітряно-десантні підрозділи перебувають "не в найкращому" моральному стані.