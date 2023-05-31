У ГУР підтвердили надання "слузі народу" Трубіцину листа для виїзду з України:"На прохання іншої структури" (оновлено)

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували інформацію "Схем" про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У ГУР підтвердили, що відомство надавало Трубіцину такий лист про сприяння щодо виїзду з країни, при цьому стверджують, що зробили це на прохання іншої структури, відмовившись її назвати.

"Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Як раніше стало відомо "Схемам", депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві, 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки.

У коментарі УП Юсов зауважив, що хоча підозра Трубіцину, за даними публічних джерел, і була повідомлена у лютому 2022 року, офіційно НАБУ не називала імені депутата.

Представник ГУР наголосив, що на момент перетину кордону 13 травня Трубіцин не був обмежений у правах виїзду. У нього не вилучили закордонний паспорт і не поставили відмітку про перетин кордону з дозволу слідчого. При цьому судді мають право за клопотанням слідчих обмежувати людину в перетині кордону України, і якщо такі рішення виносяться і надходять до Державної прикордонної служби, вона їх виконує. Крім цього, додав Юсов, в рамках карного провадження слідчі можуть отримати і, якщо вважають за можливе, оприлюднити інформацію про перетин кордону особами. Оскільки подібні листи не стосуються діяльності ГУР, розвідка не може перевіряти закриті бази стосовно таких людей.

"Наскільки відомо, він (Трубіцин - ред.) справді допомагав як волонтер іншим структурам сил безпеки та оборони, але це жодним чином не виправдовує його можливе переховувавання від правоохоронців. Сподіваємось, що згаданий депутат швидко і добровільно повернеться до України і не буде відволікати сили сектору безпеки та оборони України для стимулювання цього повернення", - заявив представник ГУР.

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За даними джерел журналістів із доступом до даних про перетин кордону, депутат залишив Україну через пункт пропуску "Рава-Руська" ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні неправомірної вигоди. Відтоді депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

За даними джерел "Схем" в декількох органах, обізнаних з обставинами виїзду Трубіцина, для перетину кордону він скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року.

"Схеми" мали змогу ознайомитись зі змістом цього листа. У ньому очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби із проханням посприяти "безперешкодному перетину кордону" для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам. Серед них – Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон.

Також "Схемам" вдалось встановити, що Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це відображено у базі про перетин державного кордону України, повідомляють джерела "Схем" із доступом до цієї бази.

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Трубіцин виїхавши за кордон 13 травня 2023 року, з того часу не повертався. 30 травня депутат вдруге не з’явився на засідання у Вищому антикорупційному суді.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.