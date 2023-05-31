Говорили про далекобійні снаряди, - Залужний провів розмову з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі подальше постачання озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у телеграм-каналі ввечері в середу.

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо звільнення української території та можливі дії противника. Приділили увагу питанню поставок озброєння, військової техніки та боєприпасів. Серед пріоритетних потреб – далекобійні снаряди", - зазначив він.

Також головнокомандувач зазначив, що поінформував про масовані ворожі атаки крилатими та балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

"Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16", - наголосив він.

Домовилися підтримувати діалог і надалі, додав він, подякувавши генералу Міллі за послідовну та непохитну підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвав наступника Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів