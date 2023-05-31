Боєприпаси для ЗРК Patriot, ракети AIM-7 та Zuni і системи ППО Avenger, - США оголосили черговий пакет військової допомоги для України на $300 млн
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Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні відомства.
У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США.
Таким чином, українські захисники отримають:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- ракети AIM-7 для систем ППО;
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 105-мм танкові боєприпаси;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
- протитанкові системи AT-4;
- понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання та системи для розмінування;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- прилади нічного бачення.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у відомстві.