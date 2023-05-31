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Боєприпаси для ЗРК Patriot, ракети AIM-7 та Zuni і системи ППО Avenger, - США оголосили черговий пакет військової допомоги для України на $300 млн

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польща,боєприпаси
Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні відомства.

У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США.

Таким чином, українські захисники отримають:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • ракети AIM-7 для систем ППО;
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
  • протитанкові системи AT-4;
  • понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
  • обладнання та системи для розмінування;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • прилади нічного бачення.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у відомстві.

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Only
    God Bless America!
  • виталий пшеничко
    Спасибо США и американскому народу. Боже храни Америку.
  • alex orly
    Хотілося би щоб ці додаткові ракети для хаймерсів були Atacams!!!! Велике дякуємо USA!!!!!
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