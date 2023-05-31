Апеляційна палата ВАКС знизила розмір застави Князєву із 107 до 75 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва у вигляді тримання під вартою, однак знизила розмір застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 31 травня. Розмір застави для Князєва рішенням суду було зменшено зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

Рішення набуло чинності з моменту оголошення і не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Читайте також: САП оприлюднила матеріали справи голови Верховного Суду: Князєва здав НАБУ друг дитинства "агент Кирил", а Жеваго хизувався перед Коломойським - "Ну что, я тебя перекупил?"

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного суду Всеволоду Князєву та адвокату Олегу Горецькому, викритих на отриманні $2,7 млн хабаря. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч.4 ст.368 КК України.

18 травня Горецькому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 80 млн грн. Того ж дня суд обрав запобіжний захід для Князєва - тримання під вартою з альтернативою застави в 107,36 млн грн.

Також читайте: Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.