Новини

Окупанти зупинили наступальні дії у Бахмуті й перегруповуються, - Маляр

3 98212
маляр
Російські загарбники зупинили наступальні дії у Бахмуті для перегрупування і заміни "вагнерівців" на регулярні війська, але водночас значно збільшили кількість артилерійських обстрілів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у телеграмі

Маляр зазначиала: "По суті, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена. Так здається по новинах, що там затишшя. Але це не можна називати затишшям. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він змінює інструменти. Кількість обстрілів сьогодні співмірна з часами найважчих боїв за Бахмут.

Росіяни зараз займаються перегрупуванням і заміною "вагнерівців" на регулярні війська, проте українські військові всіляко заважають їм це робити".

Також читайте: На Бахмутському напрямку суттєво знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, - Міноборони

За словами Маляр, під контролем сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині і захисники контролюють вхід у саме місто.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що просування українських військ на флангах призупинилося декілька днів тому, але війська не стоять, а виконують інші військові задачі, спрямовані на підвищення боєздатності.

"Обидві сторони готуються та посилюються до подальших дій. Боротьба за цей напрямок триває", − підсумувала Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення, - Череватий

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Олег Шестакович
    А як там "малярне" оточення Бахмута з флангів вже завершилось чи ще продовжується? А що там з так довго анонсованим весняним ЗЕнаступом - весни тої залишилось 2 години?
  • Саня Мантула 143b28a2
    У них тактика така брехати. Причому брешуть всегда та усюди.
  • Павло Бубенко 9e42f340
    Подумайте своєю головою, панночка Маояр - а з якого це бодуна рашисти будуть наступати у Бахмуті,- якщо він - повністю захоплений? Який у цьому сенс???
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини