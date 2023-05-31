Міноборони замовило у німецької компанії Quantum Systems 300 безпілотників Vector

Міністерство оборони України замовило 300 розвідувальних безпілотників середнього радіусу дії типу Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH. повідомляє пресслужба компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Компанія Quantum-Systems GmbH, що займається повітряною розвідкою подвійного призначення і постачає безпілотники з декількома датчиками для збору даних державним установам і комерційним клієнтам, сьогодні оголосила про замовлення 300 додаткових розвідувальних безпілотників середнього радіусу дії типу Vector™ у рамках військової підтримки Збройних сил України, що фінансується урядом Німеччини", - повідомляється на сайті компанії в середу.

Зазначається, що міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 БПЛА Vector, після двох попередніх замовлень на 105 БПЛА Vector у січні 2023 року і 33 БПЛА Vector у серпні 2022 року.

"Vector широко та інтенсивно випробовувався на полі бою в Україні, де він довів свою ефективність в операціях військової розвідки, спостереження та рекогносцировки. (...) Готовий до використання протягом двох хвилин, він забезпечує безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов, розвиває швидкість до 72 км/год і витримує тривалий час польоту. Використовуючи передові можливості штучного інтелекту, Vector дає змогу українським військам швидко збирати важливі розвідувальні дані та здобувати стратегічну перевагу", - сказано в повідомленні.

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Даний тип БПЛА надає дані повітряної розвідки в реальному часі в ефективній і зручній для користувача формі завдяки вбудованому штучному інтелекту, також система звільняє оператора від постійного відеоконтролю. Вбудовані алгоритми дають змогу автоматично ідентифікувати об'єкти та негайно передавати ключову розвідувальну інформацію на землю.

Для подальшої підтримки українських військ у обороні проти російського агресора, компанія Quantum Systems нещодавно відкрила в Україні центр сервісного навчання, підтримки та логістики. Центр проводить навчання операторів з використання та обслуговування системи Vector і є місцевим центром із закупівлі запасних частин і ремонтних послуг.