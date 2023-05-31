У виборі між судом над Путіним і переговорами з ним переговори будуть пріоритетом, - Макрон

Відправка Володимира Путіна на лаву підсудних в Гаагу може виявитися неможливою, якщо він так і залишиться єдиною людиною в Росії, з якою можна буде вести переговори про припинення війни.

Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон на конференції лідерів ЄС у Молдові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо через кілька місяців у нас буде вікно для переговорів, питання буде у виборі між судом [над Путіним] і переговорами [з ним же]. І вам доведеться вести переговори з тими лідерами, які у вас є де-факто. І я думаю, що переговори будуть пріоритетом", – заявив Макрон.

Дану дилему французький лідер описав наступною фразою: "Я хочу, щоб ти потрапив до в'язниці, але ти єдиний, з ким я можу вести переговори".

У своїй великій промові Макрон також зазначив, що Росія втратила будь-яку легітимність, але якщо майбутній український контрнаступ не досягне значущого результату, необхідно буде оцінити характер майбутньої європейської підтримки України.

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