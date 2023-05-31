Протягом 31 травня росіяни 10 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 42 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сумська ОВА повідомляє у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворог здійснив артилерійські обстріли (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів.

У результаті ще одного артобстрілу – (САУ) (8 вибухів) пошкоджено водонапірну башту.

Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли – 7 вибухів та артобстріли (САУ) – 4 вибухи.

Есманська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл – 3 вибухи".

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