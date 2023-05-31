"Слава Україні" – це гасло шовіністів Західної України, які вбивали євреїв і поляків, - президент Хорватії Міланович

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів – крайнього правого угруповання, яке діяло в країні під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час церемонії вручення нагород міста Загреба Міланович прокоментував журналістам використання правими силами гасла усташів "За дім готові", яке офіційно заборонене у Хорватії.

"Нема різниці між "За дім готові" та "Слава Україні". Це – вигук найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків… Не хочу таке чути в Хорватії", – заявив він.

"Мене не цікавить, що деякі лідери "підсіли" на нього. Хай вигадають інше привітання", – додав хорватський президент.

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