Війна далека від завершення, але зрозуміло, що Україна не буде завойована, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що Росія зазнала невдачі у війні і не зможе завоювати Україну.

Про це він сказав під час виступу на форумі Globsec в Братиславі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Війна далека від завершення, але ясно одне: Україна не буде завойована. Ми бачимо, що те, що мало бути "спецоперацією", вже є геополітичним провалом", – сказав Макрон.

Президент Франції визнав, що його країна повинна була приділяти більше уваги східноєвропейським країнам, які попереджали про загрозу з боку РФ.

Макрон наголосив, що не повинно бути поділу між "Старою Європою" і "Новою Європою", маючи на увазі тривалі розбіжності між східними і західними членами ЄС, зокрема, щодо російського питання.

"Дехто казав, що ви втратили можливість замовкнути. ​​Я думаю, що ми також втратили можливість послухати вас. Цей час закінчився", – зазначив Макрон. Він натякнув на заяву колишнього президента Франції Жака Ширака, який у 2003 році сказав держави Східної Європи, які підтримали США та Велику Британію у рішенні вторгнутись в Ірак, втратили "хорошу нагоду замовкнути".

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