Чеський Сенат ухвалив резолюцію про якнайшвидший вступ України до НАТО, - Стефанчук

Сенат Чехії в середу ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він зазначив: "Сьогодні Сенат Чеської Республіки прийняв важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору.

У прийнятій постанові, зокрема, йдеться:

- Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності.

- В інтересах безпеки Чеської Республіки, щоб Україна перемогла російську агресію та приєдналася до НАТО.

- Чехія підтримує навчання, надання зброї й іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.

Окрім того, у резолюції Сенат Чехії наголошує, що Вільнюський саміт має підтвердити сильну політичну прихильність до України. Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН. Дякую чеським друзям за підтримку!"

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