Один з пріоритетів США - уникнути Третьої світової війни, - Білий дім

Один з пріоритетів політики адміністрації Байдена в контексті нападу РФ на Україну полягає в тому, щоб не допустити розв’язання Третьої світової війни.

Про це заявив на брифінгу в Білому домі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден впродовж останніх 15 місяців має три ключові пріоритети. Перший полягає в підтримці України, і я щойно оголосив про новий пакет допомоги, тож, гадаю, цілком зрозуміло, що ми це робимо",- зазначив представник адміністрації США.

Другий пріоритет, за його словами, - підтримка союзників по НАТО: "Ми збільшили нашу присутність до 100 тисяч військових лише на Європейському континенті та утримуємо їх там, щоб захистити (союзників – ред.) та бути певними, що ми виконуємо наші зобов’язання стосовно східного флангу НАТО".

Третій пріоритет – "уникнути Третьої світової війни". У цьому зв’язку Кірбі наголосив, що втягування у війну Сполучених Штатів та інших країн НАТО не лише не відповідає інтересам національної безпеки США, а й шкодить інтересам України.

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Представник Білого дому також нагадав, що Сполучені Штати і публічно, і в приватному порядку чітко наголошували, що не підтримують атаки всередині Росії, особливо з використанням наданого США озброєння. "Це погано для населення в усій Європі. Це, звісно, недобре і для російського народу", - зазначив представник адміністрації Байдена.

Водночас він наголосив, що США не диктують Україні, де саме завдавати ударів: "Ми не говоримо їм, як вони мають проводити свої операції. Ми забезпечуємо їх озброєнням, навчаємо їх, даємо поради". Зрештою, за словами Кірбі, Президент Зеленський та військове командування України мають вирішувати, що вони робитимуть з військової точки зору.