Необхідний саме зараз, - Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для ЗСУ

Новий оборонний пакет від США для України, що включає серед іншого ракети для системи ППО Patriot, а також РСЗВ M142 Himars, є важливим та необхідним озброєнням для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Так, Зеленський висловив подяку американській стороні за черговий пакет озброєнь у рамках допомоги нашій країні на тлі відбиття повномасштабної військової агресії РФ.

"Зараз я дякую Сполученим Штатам Америки, особисто президенту (Джо) Байдену, обом партіям Конгресу і кожному американцю - всім, хто цінує свободу, - за новий оборонний пакет для наших воїнів", - сказав президент України

Так, зазначив глава Української держави, йдеться про ракети для "Петріотів" та для "Хаймарсів", а також про артилерію та іншу "дуже необхідну нам зброю".

"Необхідну саме зараз!" - наголосив Зеленський.

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