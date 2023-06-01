У Києві створюють ініціативу з реабілітації військових і переселенців за допомогою тварин

Волонтери, представники бізнесу, медики та кінологи об’єднали зусилля, щоб створити програму з реабілітації військових і людей, які вимушені були залишити домівки через війну, за допомогою собак породи коргі. Цю ініціативу буде презентовано в рамках першого масштабного фестивалю коргі, який відбудеться в Києві 4 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зі слів фундаторки заходу Катерини Шершньової, наша країна живе у таких реаліях, де актуальною стала діагностика й лікування розладів психіки. Особливо гостро постає питання з посттравматичними стресовими розладами, які зустрічаються у військових, внутрішньо переселених людей і мешканців України, які пережили бойові дії, та й загалом у всіх людей різного віку і статі, котрі чули вибухи, бачили військову техніку, мають рідних, друзів чи знайомих, які зараз захищають Україну на фронті.

"Одним з дієвих методів лікування, який застосовується в світі, є каністерапія — вид пет-терапії з залученням собак у лікуванні стресу й інших захворювань, а також для покращення реабілітації після травм чи операцій, тому організатори заходу – військовий інноваційно-реабілітаційний центр "База 4.5.0.", компанія корисних ласощів для тварин Dog's Joy та івент-агенція Holy Sweets – вирішили об’єднати коргі-спільноту і залучити до цього веселого, милого, але дієвого способу лікування й показати, що корисними для нашої перемоги і відновлення можуть бути навіть песики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві створили унікальний реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY. ФОТО

Отже, кожен з нас може зробити чиєсь життя кращим або навіть врятувати його, – підкреслила вона. – Команда ІРЦ "База 4.5.0.", яка займається питаннями соціальної реабілітації, ресоціалізації та реадаптації військових, які отримали поранення, та їхніх родин, дітей з інвалідністю, родин ВПО, проводить щоденні заходи з каністерапії і має значні позитивні результати. Тому на основі цього досвіду із залученням коргі-спільноти, представником якої я теж є, ми прагнемо запустити окрему спеціальну програму допомоги тим, хто її потребує. І нас у цьому підтримує соціально-відповідальний бізнес, зокрема компанія Josera – німецький виробник кормів для собак та котів.

Фестиваль вельш коргі "Коргія 2023" на території Спортивно-розважального комплексу Х-PARK відбудеться 4 червня з 10.00 до 16.00.

Також на відвідувачів фестивалю та їхніх пухнастиків очікуватиме насичена програма з різноманітних призових змагань і конкурсів, де кожен коргі зможе проявити себе повною мірою, ігрові зони й зони активності, цікаві лекторії від професійних кінологів. Для гарного настрою охочі зможуть зробити круті знімки у фотозоні або придбати унікальні презенти на благодійному ярмарку сувенірів і товарів для собак.

Організатори запрошують долучитись не лише власників собак, але й людей, яким цікаво дізнатись, які можливості для реабілітації надає каністерапія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових