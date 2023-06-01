Росіяни вилучають українські документи у водіїв на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Російські загарбники вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв. Якщо водій пред’являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника заносять у спеціальні списки.

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