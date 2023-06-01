Морські країни після блокади Росією зернового коридору бачать, що може загрожувати їхнім портам, - Зеленський

Всі морські країни бачать, що може загрожувати їхнім портам, якщо Росії зійде з рук морська блокада Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у середу у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Світ знає, яку фундаментальну роль наш м орський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й взагалі безпека у Чорному морі, дієвість норм міжнародного права з мореплавства – це глобально важливий фактор", - сказав він.

За словами Зеленського, "всі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росія зійде з рук блокування мореплавства у Чорному морі".

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"Наразі із трьох портів, узгоджених у межах Чорноморської зернової ініціативи порт "Південний" фактично заблокований. Понад півтора мільйона тонн агропродукції накопичено в одному "Південному". І це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина" , Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно: що менше продовольства поставляється в ці країни, у ці регіони, тим вище там ціни на їжу, тим більше втрачають люди у цих країнах зі своїх сімейних бюджетів", - зазначив Зеленський.

локада одного порту в Україні, сказав він, створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. "Причому зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам збільшувати простір безпеки в Чорному морі, хто чинить тиск на Росію для розблокування постачання продовольства", - заявив президент.

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