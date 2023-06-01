Протягом 31 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 пунктів зосередження ворога, 2 склади, 2 станції РЕБ, 1 артпідрозділ, 1 пункт управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 31 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Нашими захисниками було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 30 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 4 артпідрозділи, 3 пункти управління, 3 склади, 1 ЗРК, 1 станцію РЕБ, - Генштаб