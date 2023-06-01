"Živjela Hrvatska!", - речник МЗС Ніколенко відповів президенту Хорватії Мілановичу, який розкритикував гасло "Слава Україні"

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відповів хорватському президенту Зорану Мілановичу, який порівняв привітання "Слава Україні" з гаслом хорватських усташів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Ніколенко оприлюднив скриншот новини зі словами Мілановича, який підписав: "Слава Україні! Živjela Hrvatska!" ("Хай живе Хорватія!" – ред.).

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Živjela Hrvatska має таке ж значення для хорватів, як "Слава Україні" – для українців.

Živjela Hrvatska – це також назва патріотичної хорватської пісні, слова до якої написав відомий хорватський письменник письменник Август Шеноа, а музику – композитор Іван Зайц у середині ХІХ століття.