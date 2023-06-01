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"Živjela Hrvatska!", - речник МЗС Ніколенко відповів президенту Хорватії Мілановичу, який розкритикував гасло "Слава Україні"

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Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відповів хорватському президенту Зорану Мілановичу, який порівняв привітання "Слава Україні" з гаслом хорватських усташів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Ніколенко оприлюднив скриншот новини зі словами Мілановича, який підписав: "Слава Україні! Živjela Hrvatska!" ("Хай живе Хорватія!" – ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні" – це гасло шовіністів Західної України, які вбивали євреїв і поляків, - президент Хорватії Міланович

Živjela Hrvatska!, - речник МЗС Ніколенко відповів президенту Хорватії Мілановичу, який розкритикував гасло Слава Україні 01

Živjela Hrvatska має таке ж значення для хорватів, як "Слава Україні" – для українців.

Živjela Hrvatska – це також назва патріотичної хорватської пісні, слова до якої написав відомий хорватський письменник письменник Август Шеноа, а музику – композитор Іван Зайц у середині ХІХ століття.

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Vitaliy Chaykovskiy 54826b06
    Хорватія - парламентська республіка. І поки прем'єр Пленкович - нам до дупи що там каже міланович.
    З.І. До речі міланович визнає Крим кацівським.
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    цікаво, мілановіч, на це раз, вилізе і скаже, що під гасло "Živjela Hrvatska!", "хорвати різали єврєєв і поляків"? ну або "хорвати різали сербів"?
  • Максим Пиховшек
    Этот Миланович этнический серб со всеми вытекающими...забейте на него,тем более по конституции Хорватии он никто.
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