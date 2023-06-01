Нічний обстріл Києва: усі ракети збили, є загиблі та поранені, зокрема діти (оновлено). ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Києва столиці Віталія Кличка та Київську МВА.
"У Деснянському районі виявлено три загиблих, із них двоє дітей, та 4 постраждалих. Загалом у Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих", - написав міський голова.
У Київській МВА уточнили, що вік загиблих дітей - 5-6 та 12-13 років.
"Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей. Ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили). За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами й засобам нашої протиповітряної оборони. На жаль, від падіння уламків є жертви та руйнування. Так у Деснянському районі столиці рештки впали на поліклініку, та на прилеглий багатоповерховий будинок", - розповіли у КМВА.
За уточненою інформацією КМВА, внаслідок чергової атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, а пошкодження будівель є у трьох районах міста.
У Деснянському районі загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років), 7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.
Пошкоджено житловий будинок: вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон. Пошкодження нежитлового фонду:
Зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку. Уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері. Уламками пошкоджений дільничний пункту поліції. Внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.
У Дніпровському районі 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано. В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю, пошкоджено припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли. Уламки ракети впали у у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.
У Дарницькому районі в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.
Станом на 7.00 1 червня у Київській міській військовій адміністрації уточнили кількість постраждалих.
"3 загиблих особи, з них 1 дитина та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.