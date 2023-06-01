Нічний обстріл Києва: усі ракети збили, є загиблі та поранені, зокрема діти (оновлено). ФОТОрепортаж

В ніч на 1 червня в Києві пролунала серія вибухів. армія РФ знову обстріляла столицю. У Деснянському районі уламки збитих ворожих цілей пошкодили поліклініку та житловий будинок. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Києва столиці Віталія Кличка та Київську МВА.

"У Деснянському районі виявлено три загиблих, із них двоє дітей, та 4 постраждалих. Загалом у Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих", - написав міський голова.

У Київській МВА уточнили, що вік загиблих дітей - 5-6 та 12-13 років.

"Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей. Ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили). За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами й засобам нашої протиповітряної оборони. На жаль, від падіння уламків є жертви та руйнування. Так у Деснянському районі столиці рештки впали на поліклініку, та на прилеглий багатоповерховий будинок", - розповіли у КМВА.

За уточненою інформацією КМВА, внаслідок чергової атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, а пошкодження будівель є у трьох районах міста.

У Деснянському районі загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років), 7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

Пошкоджено житловий будинок: вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон. Пошкодження нежитлового фонду:

Зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку. Уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері. Уламками пошкоджений дільничний пункту поліції. Внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

У Дніпровському районі 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано. В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю, пошкоджено припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли. Уламки ракети впали у у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

У Дарницькому районі в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Станом на 7.00 1 червня у Київській міській військовій адміністрації уточнили кількість постраждалих.

"3 загиблих особи, з них 1 дитина та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

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