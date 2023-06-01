Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні "вагнерівців" на кадирівців, - ISW

Російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК "Вагнера" з Бахмуту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Аналітики зазначають, що 31 травня глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив про отримання чеченськими силами нового наказу та взяттям на себе відповідальності за лінію фронту в Донецькій області.

Він також сказав, що чеченські підрозділи повинні розпочати "активні бойові дії" і "звільнити низку населених пунктів".

Кадиров додав, що чеченський спецназ "Ахмат" і полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" перекинуті на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька.

Крім того, Міністерство оборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу "Ахмат" проводять наступальні операції на Мар'їнському напрямку.

Фахівці вказують на те, що чеченські сили в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєверодонецьк і Лисичанськ – за винятком деяких наступальних дій навколо Білогорівки у Луганській області.

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ISW також спостерігав, як сили Кадирова діяли як поліцейські сили в тилу на півдні України й проводили локальні розвідувальні операції в Запорізькій області.

У звіті підсумовують: "Обмежена участь чеченських підрозділів на фронті поряд з тим, що Кадиров приділяє велику увагу вербуванню, може свідчити про те, що він не поспішає залучати свої сили до наступальних операцій в Україні, попри свої ультранаціоналістичні наративи".

Також аналітики додають: якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 їхніх бойовиків, близькі до правди, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.

За даними американського інституту, Кремль також може намагатися розірвати відносини Кадирова і засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами.

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