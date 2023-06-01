Росія депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей, серед них понад 4,5 тисячі сиріт і дітей без батьківського піклування, - Верещук

Наразі ідентифіковано щонайменше 20 тис. дітей, депортованих Росією, понад 4,5 тис. з яких мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування.

Про це на брифінгу під час конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова" заявила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щонайменше 20 тис. дітей вже ідентифіковано, ще декілька десятків досі чекають, щоб їх знайшли та повернули. Зокрема, ми маємо повернути понад 4,5 тис. статусних дітей (які мають статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування - ред.)", - сказала вона.

Урядовиця закликала РФ надати Україні списки та повернути вивезених українських дітей, а міжнародну спільноту - розробити дієвий механізм, "який має бути застосований до Росії, якщо у найближчі терміни вона відмовлятиметься передавати нам дітей".

Верещук зауважила, що на координаційному штабі розглядається питання евакуації статусних дітей за кордон.

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"Остання цифра щодо евакуації за кордон із зони активних бойових дій була 600 осіб. Тобто 600 статусних дітей планували евакуювати до Австрії, Швейцарії, Польщі та Туреччини", - пояснила вона.

Водночас за словами Верещук, державні органи вирішують завдання щодо повернення статусних дітей до України з закордону та їх адаптації.

"Ми розуміємо, що наші статусні діти мають право бути усиновленими, мають право бути переданими в опікунські родини. Цей процес повернення - це зараз також величезне завдання, яке перед нами стоїть. Оскільки не лише питання в тому, щоб вивезти дітей - їх потрібно повернути та адаптувати, щоб діти могли жити на рідній землі", - зауважила віцепрем'єр.

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