Ракетними атаками по цивільних Росія не компенсує своїх поразок на полі бою, - військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Стаббс

Ракетні удари Росія на цивільній інфраструктурі українських міст не компенсують поразок російської армії на полі бою.

Про це під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ієн Стаббс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія неодноразово недооцінювала силу і рішучість мужнього українського народу захищати свою Батьківщину. Ця жахлива тактика (ракетних атак та ударів безпілотниками по населених пунктах – ред.) не спрацювала взимку, коли Росія атакувала електростанції та водопроводи по всій Україні, і не спрацює зараз. Вона не компенсує поразок Росії на полі бою", - сказав він.

Представник Британії зазначив, що дії Росії в Україні є гідними осуду, а розв'язана Путіним війна "створила спадщину, за яку мільйони людей будуть змушені розплачуватися протягом багатьох років".

"Росія свідомо і систематично намагається зруйнувати архітектуру європейської безпеки", у т.ч. шляхом виходу з міжнародних угод і договорів, і при цьому виставляє себе як "жертву". Однак ці спроби Кремля є ні чим іншим, як відчайдушним намаганням пояснити власному населенню "свої численні стратегічні помилки, що зруйнували колись горду світову репутацію Росії", - додав Стаббс.

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Він засудив намір Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі За його словами, це є продовженням безвідповідальної ядерної риторики Кремля і має намір "відволікти й утримати нас від підтримки України".

"Росія повинна прагнути зменшити напруженість і ризик прорахунків, а не збільшувати їх. Ми знову закликаємо білоруський режим утриматися від підтримки спроб Росії розпалити подальшу нестабільність у регіоні й припинити підтримку незаконного вторгнення Росії", - заявив Стаббс.