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Сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини, - Генштаб

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київ
Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів. армія РФ знову обстріляла столицю. У Деснянському районі уламки збитих ворожих цілей пошкодили поліклініку та житловий будинок. Є загиблі та поранені.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Hulio
    "Гром-2" міг би знищувати пускові установки "Іскандер" але їх("Громи") закатали в асвальт.
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    зеля не постраждав, бо внедряв в Одесі чергову консєрву від фсб
  • Анатолий К 65c6a92d
    Навіть при "баризі" "свинарчуки" тягнули в Україну клістрони та інші комплектуючі, щоб відновити боєздатність систем ППО ПРО, а нова, патріотична влада вилучала через ДБР ці клістрони, щоб ППО були "сліпі". А ще "бариги" робили ППО ПРО СД-300, ставилося питання на високому рівні виробництво ППО ПРО "Кільчень"..., але "бариги" не знали, що найбільше грошей можна вкарсти тільки на будівництвах і змикитували, що будувати потрібно не ракети, а дороги. А наріту втирати, що 30 років нічого не робили, а він робить, що тільки но подивиться в очі пуйлу і зразу настане мир, бо то Порошенко хотів війни, щоб на ній наживатися... Настане весна і підуть посадки...Кінець епохи бідності пройшов і ********** навіть перестала показувати по медведчуковсько-коломойському каналі "1+1" вартість борщовим наборів, бабулі не стояли в черзі за пів вареником, цибуля стала майже дешева... І нарід 73% під воплі і пляски пішли на шашлики, поїхали по Буковелях і Трускавцях. Тут все залежало тільки від наріду 73%, а нарід в нас дуже вумний, наробить помилок, а потім верещить, що помилилися і закликають виправляти свої помилки, а самі звичайно виїхали мільйонами в ЄС, щоб зберегти свої дупи.
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