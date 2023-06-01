Сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини, - Генштаб

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів. армія РФ знову обстріляла столицю. У Деснянському районі уламки збитих ворожих цілей пошкодили поліклініку та житловий будинок. Є загиблі та поранені.

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