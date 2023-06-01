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Білий дім працює над реалізацією українського мирного плану, - Кірбі

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джон,кірбі
США працюють над реалізацією пунктів української Формули миру, яка складається з 10 пунктів.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі,  інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з українськими колегами ми зосередилися на роботі щодо реалізації їх сценарію встановлення справедливого миру, який складається з десяти пунктів. Побачимо, який результат це принесе", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що Штати хочуть допомогти Україні, щоб мирні пропозиції, незалежно від того, хто їх висунув, змогли забезпечити стійкий мир.

Кірбі додав, що Путін не продемонстрував "дійсного прагнення" завершити війну проти України встановленням справедливого миру.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Настоящий мир- это полное уничтожение параши со всем её биомусором. Поэтому мирный план- это всего 1 пункт, а не 10. И Штатам давно пора его уже применить. А мы поможем.
  • Олександр САТ РЕМ
    Машина пропаганди в роботі. Пішли меседжі про мир. Отже питання про підписання мирного договору вирішено. На яких умовах він буде - залежить від контрнаступу ЗСУ.
  • U A 03b737e8
    АТАСMS, F-16, Tomahawk...гарантія успіху формул миру
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