Білий дім працює над реалізацією українського мирного плану, - Кірбі

США працюють над реалізацією пунктів української Формули миру, яка складається з 10 пунктів.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з українськими колегами ми зосередилися на роботі щодо реалізації їх сценарію встановлення справедливого миру, який складається з десяти пунктів. Побачимо, який результат це принесе", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що Штати хочуть допомогти Україні, щоб мирні пропозиції, незалежно від того, хто їх висунув, змогли забезпечити стійкий мир.

Кірбі додав, що Путін не продемонстрував "дійсного прагнення" завершити війну проти України встановленням справедливого миру.

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