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Окупанти не припиняють перетворювати Енергодар на військову базу,- Генштаб

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енергодар
Рашисти продовжують перетворювати тимчасово окупований Енергодар на військово-логістичну базу.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу. Так, завод "Нестандартного обладнання і трубопроводів" використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ага! А тепер ще й все Причорномор"я хочуть в "енергодар" перетворить! В самому Енергодарі прикриваютьс АЕС, а в Причорномор"ї - аміакопроводом! Тобто, "не мытьём - так катаньем", хочуть стабілізувать ліню фронту та зупинить наші активні дії по звільненню своєї території (поки вони не проведуть поповнення зброєю та не проведуть наступну хвилю мобілізації)
  • Яр Холодний
    Що "можна і.........."? ******* війна ведеться "на відстані" А у Росії зброї, яка воює "на відстані" - набагато більше
  • john smith 756e30d7
    Куди подівся баталіон НГУ який станом на 1.2.22 охороняв ЗАЕС ?
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