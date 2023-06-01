На Дніпропетровщині під ворожим вогнем опинилися Синельниківський та Нікопольський райони, без постраждалих, - облрада
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Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
З важкої артилерії окупанти обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району.
"Є пошкодження житлових будинків, зачепило лінію електромереж. Минулося без жертв",- йдеться в повідомленні.
А вранці армія РФ обстріляли Нікопольский район.
"Окупанти вгатили по Марганецькій громаді, випустивши майже два десятки снарядів з важкої артилерії. Інформація щодо наслідків атаки наразі зʼясовується", - додав Лукашук.