На Дніпропетровщині під ворожим вогнем опинилися Синельниківський та Нікопольський райони, без постраждалих, - облрада

Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

З важкої артилерії окупанти обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району.

"Є пошкодження житлових будинків, зачепило лінію електромереж. Минулося без жертв",- йдеться в повідомленні.

А вранці армія РФ обстріляли Нікопольский район.

"Окупанти вгатили по Марганецькій громаді, випустивши майже два десятки снарядів з важкої артилерії. Інформація щодо наслідків атаки наразі зʼясовується", - додав Лукашук.

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