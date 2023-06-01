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Міноборони України запросило Австралію приєднатися до танкової коаліції

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абрамс,abrams
Міністерство оборони України запросило Австралію приєднатися до танкової коаліції та попросило танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш сучасні.

Про це йдеться у Twitter Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", - йдеться в повідомлені.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Люся - это обычный голозадый балабол, за душой у которого ничего нет. Но вот весьма "уважаемые", обеспеченные и хорошо известные персонажи типа Бени, Рината и т.д., которые десятилетиями в режиме пиявок сосут ресурсы из страны, просто обязаны финансово поучаствовать в "танковой","дроновой" либо другой, подобной коалиции, которая поможет в защите Украины.
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    З резніковим ці танки трансформуються в яйця по 17. Ніхто цьому покидьку не хоче нічого давати. Тому фсб і тримає його на цій посаді
  • jklpqrs
    Вызовите из Израиля некоего Арестовича. Вместо психологических консультаций сексуально расстроенных, он своими заклинаниями мог бы помочь получить танки. Второе, по-моему, важнее.
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