Міноборони України запросило Австралію приєднатися до танкової коаліції

Міністерство оборони України запросило Австралію приєднатися до танкової коаліції та попросило танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш сучасні.

Про це йдеться у Twitter Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", - йдеться в повідомлені.

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