Наслідки ракетної атаки на Київ: троє загиблих, серед них - мати з 9-річною донькою (уточнено). ФОТОрепортаж

Під час чергового обстрілу Києва росіяни вбили трьох людей, серед них 9-річна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще одинадцять осіб. У кількох районах пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. Поліцейські документують наслідки ворожої атаки.

"російські загарбники завдали чергового обстрілу по столиці. Пошкоджень зазнали будинки, нежитлові будівлі, автомобілі та лікарня. Внаслідок обстрілів окупантів медустанови у Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з 11-річною донькою (згодом у Нацполіції уточнили, що загиблій дівчинці було 9 років. - Ред.). Ще одинадцять громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу РФ.

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