Доба на Херсонщині: окупанти випустили понад 300 снарядів по житлових кварталах, одна людина загинула, - ОВА

Минулої доби російські військові 61 раз обстріляли Херсонську область. Херсон ворог обстріляв 11 разів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (57 снарядів)", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, загинула 1 людина, ще 5 осіб зазнали поранень.

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