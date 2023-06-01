Доба на Херсонщині: окупанти випустили понад 300 снарядів по житлових кварталах, одна людина загинула, - ОВА
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Минулої доби російські військові 61 раз обстріляли Херсонську область. Херсон ворог обстріляв 11 разів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (57 снарядів)", - йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, загинула 1 людина, ще 5 осіб зазнали поранень.