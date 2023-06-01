Маасікас про атаку РФ: День захисту дітей трагічно розпочався в Києві

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас прокоментував нічну ракетну атаку в українській столиці, в результаті якої загинули діти.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"День захисту дітей трагічно розпочався в Києві, де в результаті російських повітряних атак загинуло щонайменше 2 дітей". Зазначимо, що за оновленими офіційними даними в результаті атаки загинула одна дитина.

Дивіться: Наслідки ракетної атаки на Київ: троє загиблих, серед них - мати з 11-річною донькою. ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Росія вночі вдарила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. В Деснянському районі столиці уламки збитих ракет пошкодили медзаклад та житловий будинок. Загинули дві жінки 33 та 34 років і донька однієї з них - 11-річна дівчинка. Ще 11 людей отримали поранення.