Знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К", - Повітряні сили

Близько 02.45 год 1 червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України - місто Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато.

"Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" з північного напрямку - Брянська область рф. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 знищено: сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.

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У Повітряних силах нагадують, що, на жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені.

За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з 9-річною донькою.

За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини