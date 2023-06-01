Знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К", - Повітряні сили
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато.
"Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" з північного напрямку - Брянська область рф. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 знищено: сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах нагадують, що, на жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені.
За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з 9-річною донькою.
За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини