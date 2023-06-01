Зачинене укриття в поліклініці в Деснянському районі: рішення щодо відповідальних осіб ухваляться невідкладно, - Кличко
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До поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати.
"Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", - резюмує Кличко.
За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з 9-річною донькою.
За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини.
У Повітряних силах уточнили, що знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".