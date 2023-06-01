Бахмут - це руїни та попіл, - мер Рева

Російські окупанти стерли Бахмут з лиця землі, перетворивши його на "руїни та попіл".

Про це міський голова Бахмуту Олексій Рева сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Бахмут - це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі. Після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ворог знищив усе!" - сказав Рева.

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Він розповів, що бахмутяни, рятуючись від війни, роз’їхалися по всій країні, чимало виїхали за кордон. Найбільше мешканців міста зараз живуть у Дніпрі, на Дніпропетровщині та в Києві.

У місті, за словами мера, до останнього працювали окремі торгові точки. Остання аптека зачинилася 31 січня, коли під час обстрілу була пошкоджена будівля, де вона розташована.

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Сам міський голова востаннє був у місті навесні. "Останній раз я був у Бахмуті на початку березня цього року, коли ще військові дозволяли проїхати до міста. Якщо чесно, не думав, що це буде моя остання поїздка", - сказав Рева.