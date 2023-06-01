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Бахмут - це руїни та попіл, - мер Рева

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бахмут
Російські окупанти стерли Бахмут з лиця землі, перетворивши його на "руїни та попіл".

Про це міський голова Бахмуту Олексій Рева сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Бахмут - це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі. Після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі. Ворог знищив усе!" - сказав Рева.

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Він розповів, що бахмутяни, рятуючись від війни, роз’їхалися по всій країні, чимало виїхали за кордон. Найбільше мешканців міста зараз живуть у Дніпрі, на Дніпропетровщині та в Києві.

У місті, за словами мера, до останнього працювали окремі торгові точки. Остання аптека зачинилася 31 січня, коли під час обстрілу була пошкоджена будівля, де вона розташована.

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Сам міський голова востаннє був у місті навесні. "Останній раз я був у Бахмуті на початку березня цього року, коли ще військові дозволяли проїхати до міста. Якщо чесно, не думав, що це буде моя остання поїздка", - сказав Рева.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Олег Шестакович
    Ну що от і літо настало болота повисихали зелень розпустилась! Так де так розрекламований "малярами" весняний "наступ" ЗСУ - чи я щось проспав? Я дав собі слово нічого не писати про цей "наступ" до кінця весни але був на 100% впевнений що його не буде - як і не буде взагалі ніяких наступів ну крім подій на Білгородщині якими відволікають увагу по простій причині вони не вигідні ФСБешній ЗЕбанді яка захопила Україну і впевнено веде її до катастрофи на превеликий жаль!
  • Gary Grant
    Почекайте. Ще земля не промерзла. І с аміакопроводом "нє всьо так адназначна".
  • Andrew86
    Как будто не регионал Рева со своим выкормышем димой делал все для прихода «руцкой весны» в УкраинскийДонбасс.
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